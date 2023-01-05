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الخميس 05 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

لعملاء شهادة 25%.. 146 فرعًا للبنك الأهلي تفتح أبوابها الجمعة والأحد المقبلين

البنك الاهلى المصرى
البنك الاهلى المصرى
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يتيح البنك الأهلي المصري 146 فرعًا من فروعه الموزعة بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك لخدمة العملاء الراغبين في شراء الشهادات البلاتينية السنوية الجديدة بعائد يصل إلى 25% سنويًا، وكذلك للتنازل عن العملات الأجنبية، خلال يومي الجمعة الموافق 06/01/2023 من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة السادسة مساءًا والأحد الموافق 08/01/2023 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة مساءًا تيسيرًا على العملاء.

قائمة فروع المراكز التجارية والنوادي

م

الفرع

اسم الفرع

المحافظة

1

فروع المراكز التجارية

كايرو فستيفال تقليدي

القاهرة

2

مول مصر

اكتوبر

3

امريكانا بلازا

اكتوبر

4

سان ستيفانو

الاسكندرية

5

فروع النوادي

نادي بلاتينيوم

القاهرة

6

نادي الصيد بالقطامية

القاهرة

7

نادي الصيد 6 اكتوبر

اكتوبر

8

مكتب نادى الشمس - فرع فريد سميكة

القاهرة

 

  • قائمة الفروع بالمحافظات 

 

م

اسم الفرع

المحافظة

1

البحر الأعظم ديروط

اسيوط

2

القوصية الجديدة

اسيوط

3

حورس ادفو

اسوان

4

دمياط الجديدة

دمياط

5

سوبك كوم امبو

اسوان

6

شرق قويسنا

المنوفية

7

فرع جنوب البحيرة ايتاى البارود

البحيرة

8

منية النصر

الدقهلية

9

15 مايو

القاهرة

10

6 اكتوبر

الجيزة

11

ابشواى

الفيوم

12

اسنا

الاقصر

13

اشمون

المنوفية

14

الاسماعيلية

الاسماعيلية

15

الإسكندرية

الاسكندرية

16

الإقبال

الاسكندرية

17

الأقصر

الاقصر

18

الباجور

المنوفية

19

البحر الأعظم

الجيزة

20

البحيرة

البحيرة

21

التل الكبير

الاسماعيلية

22

الجزيرة مول

الجيزة

23

الجولف

القاهرة

24

الجيزة

الجيزة

25

الحرية

الفيوم

26

الحمام بمرسى مطروح

مرسى مطروح

27

الحى العاشر

القاهرة

28

الخارجة

الوادى الجديد

29

الخمسين بزهراء المعادى

القاهرة

30

الدقي

الجيزة

31

الرحاب

القاهرة

32

الرعاية المتكاملة بالقطامية

القاهرة

33

الرئيسي

القاهرة

34

الزقازيق

الشرقية

35

الزمالك

القاهرة

36

السبعين بالتجمع الخامس

القاهرة

37

السنبلاوين

الدقهلية

38

السويس

السويس

39

السيدة زينب

القاهرة

40

الشروق

القاهرة

41

الشيخ زايد

الجيزة

42

الصباح

السويس

43

الطور

جنوب سيناء

44

الطيران

القاهرة

45

العاشر من رمضان

الشرقية

46

العامرية

الاسكندرية

47

العبور

القليوبية

48

العريش

شمال سيناء

49

العزيز بالله الزيتون

القاهرة

50

العلمين

مرسى مطروح

51

العمرانية

الجيزة

52

الغردقة

البحر الاحمر

53

الفاتح

الغربية

54

الفرافرة

الوادى الجديد

55

الفيوم

الفيوم

56

القاهرة الجديدة

القاهرة

57

القناطر الخيرية

القليوبية

58

اللبينى

الجيزة

59

المحلة الكبرى

الغربية

60

المعادي

القاهرة

61

المنصورة

الدقهلية

62

المنيب

الجيزة

63

الهانوفيل

الاسكندرية

64

الهرم

الجيزة

65

اهالينا 2

القاهرة

66

اوسيم

الجيزة

67

أسوان

اسوان

68

أسيوط

اسيوط

69

أغا خان

القاهرة

70

بتروسبورت

القاهرة

71

برج العرب

الاسكندرية

72

بركة السبع

المنوفية

73

بلبيس

الشرقية

74

بلطيم

كفر الشيخ

75

بنها

القليوبية

76

بنى سويف

بنى سويف

77

بنى مزار

المنيا

78

بور سعيد

بورسعيد

79

بور فؤاد

بورسعيد

80

بيزنس بارك الجونة- الغردقة

البحر الاحمر

81

ثروت

القاهرة

82

جسر السويس

القاهرة

83

دراو

اسوان

84

دمنهور

البحيرة

85

دمياط

دمياط

86

دهب

جنوب سيناء

87

راس غارب

البحر الاحمر

88

روض الفرج

القاهرة

89

زفتى

الغربية

90

زيزنيا

الاسكندرية

91

سفاجا

البحر الاحمر

92

سما لوط

المنيا

93

سنورس

الفيوم

94

سور نادى الزمالك

الجيزة

95

سوهاج

سوهاج

96

شارع 9 بالمقطم

القاهرة

97

شارع عدلى

القاهرة

98

شبين الكوم

المنوفية

99

شرق القاهرة

القاهرة

100

شرم الشيخ

جنوب سيناء

101

طنطا

الغربية

102

طيبة 2000

القاهرة

103

عباس العقاد

القاهرة

104

الزرقا

دمياط

105

عين شمس

القاهرة

106

فرع المنيا

المنيا

107

فرع فيصل

الجيزة

108

قليوب

القليوبية

109

قنا

قنا

110

قوص

قنا

111

كايرو فستيفال

القاهرة

112

كفر الدوار

البحيرة

113

كفر الزيات

الغربية

114

كفر الشيخ

كفر الشيخ

115

كفر شكر

القليوبية

116

كينج مريوط

الاسكندرية

117

محافظة الدقهلية

الدقهلية

118

محطة حلوان

القاهرة

119

محمد فريد

القاهرة

120

مدينة بدر

القاهرة

121

مدينة نصر

القاهرة

122

مرسى مطروح

مرسى مطروح

123

مشتول السوق

الشرقية

124

مصر القديمة

القاهرة

125

مغاغة

المنيا

126

مكرم عبيد

القاهرة

127

ملوي

المنيا

128

منفلوط

اسيوط

129

مول مدينتى

القاهرة

130

ميت غمر

الدقهلية

131

نجع حمادى

قنا

132

نيو جيزة

الجيزة

133

العروبة

القاهرة

134

النزهة

القاهرة

135

الخليفة المأمون

القاهرة

136

دسوق 

كفر الشيخ 

137

مركز الرياض 

كفر الشيخ 

138

سموحة 

الاسكندريه  

 

 

البنك الاهلى المصرى شهادة 25 الشهادات البلاتينية الجديدة شراء شهادات 25