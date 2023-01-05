لعملاء شهادة 25%.. 146 فرعًا للبنك الأهلي تفتح أبوابها الجمعة والأحد المقبلين

يتيح البنك الأهلي المصري 146 فرعًا من فروعه الموزعة بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك لخدمة العملاء الراغبين في شراء الشهادات البلاتينية السنوية الجديدة بعائد يصل إلى 25% سنويًا، وكذلك للتنازل عن العملات الأجنبية، خلال يومي الجمعة الموافق 06/01/2023 من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة السادسة مساءًا والأحد الموافق 08/01/2023 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة مساءًا تيسيرًا على العملاء.
قائمة فروع المراكز التجارية والنوادي
م
الفرع
اسم الفرع
المحافظة
1
فروع المراكز التجارية
كايرو فستيفال تقليدي
القاهرة
2
مول مصر
اكتوبر
3
امريكانا بلازا
اكتوبر
4
سان ستيفانو
الاسكندرية
5
فروع النوادي
نادي بلاتينيوم
القاهرة
6
نادي الصيد بالقطامية
القاهرة
7
نادي الصيد 6 اكتوبر
اكتوبر
8
مكتب نادى الشمس - فرع فريد سميكة
القاهرة
- قائمة الفروع بالمحافظات
م
اسم الفرع
المحافظة
1
البحر الأعظم ديروط
اسيوط
2
القوصية الجديدة
اسيوط
3
حورس ادفو
اسوان
4
دمياط الجديدة
دمياط
5
سوبك كوم امبو
اسوان
6
شرق قويسنا
المنوفية
7
فرع جنوب البحيرة ايتاى البارود
البحيرة
8
منية النصر
الدقهلية
9
15 مايو
القاهرة
10
6 اكتوبر
الجيزة
11
ابشواى
الفيوم
12
اسنا
الاقصر
13
اشمون
المنوفية
14
الاسماعيلية
الاسماعيلية
15
الإسكندرية
الاسكندرية
16
الإقبال
الاسكندرية
17
الأقصر
الاقصر
18
الباجور
المنوفية
19
البحر الأعظم
الجيزة
20
البحيرة
البحيرة
21
التل الكبير
الاسماعيلية
22
الجزيرة مول
الجيزة
23
الجولف
القاهرة
24
الجيزة
الجيزة
25
الحرية
الفيوم
26
الحمام بمرسى مطروح
مرسى مطروح
27
الحى العاشر
القاهرة
28
الخارجة
الوادى الجديد
29
الخمسين بزهراء المعادى
القاهرة
30
الدقي
الجيزة
31
الرحاب
القاهرة
32
الرعاية المتكاملة بالقطامية
القاهرة
33
الرئيسي
القاهرة
34
الزقازيق
الشرقية
35
الزمالك
القاهرة
36
السبعين بالتجمع الخامس
القاهرة
37
السنبلاوين
الدقهلية
38
السويس
السويس
39
السيدة زينب
القاهرة
40
الشروق
القاهرة
41
الشيخ زايد
الجيزة
42
الصباح
السويس
43
الطور
جنوب سيناء
44
الطيران
القاهرة
45
العاشر من رمضان
الشرقية
46
العامرية
الاسكندرية
47
العبور
القليوبية
48
العريش
شمال سيناء
49
العزيز بالله الزيتون
القاهرة
50
العلمين
مرسى مطروح
51
العمرانية
الجيزة
52
الغردقة
البحر الاحمر
53
الفاتح
الغربية
54
الفرافرة
الوادى الجديد
55
الفيوم
الفيوم
56
القاهرة الجديدة
القاهرة
57
القناطر الخيرية
القليوبية
58
اللبينى
الجيزة
59
المحلة الكبرى
الغربية
60
المعادي
القاهرة
61
المنصورة
الدقهلية
62
المنيب
الجيزة
63
الهانوفيل
الاسكندرية
64
الهرم
الجيزة
65
اهالينا 2
القاهرة
66
اوسيم
الجيزة
67
أسوان
اسوان
68
أسيوط
اسيوط
69
أغا خان
القاهرة
70
بتروسبورت
القاهرة
71
برج العرب
الاسكندرية
72
بركة السبع
المنوفية
73
بلبيس
الشرقية
74
بلطيم
كفر الشيخ
75
بنها
القليوبية
76
بنى سويف
بنى سويف
77
بنى مزار
المنيا
78
بور سعيد
بورسعيد
79
بور فؤاد
بورسعيد
80
بيزنس بارك الجونة- الغردقة
البحر الاحمر
81
ثروت
القاهرة
82
جسر السويس
القاهرة
83
دراو
اسوان
84
دمنهور
البحيرة
85
دمياط
دمياط
86
دهب
جنوب سيناء
87
راس غارب
البحر الاحمر
88
روض الفرج
القاهرة
89
زفتى
الغربية
90
زيزنيا
الاسكندرية
91
سفاجا
البحر الاحمر
92
سما لوط
المنيا
93
سنورس
الفيوم
94
سور نادى الزمالك
الجيزة
95
سوهاج
سوهاج
96
شارع 9 بالمقطم
القاهرة
97
شارع عدلى
القاهرة
98
شبين الكوم
المنوفية
99
شرق القاهرة
القاهرة
100
شرم الشيخ
جنوب سيناء
101
طنطا
الغربية
102
طيبة 2000
القاهرة
103
عباس العقاد
القاهرة
104
الزرقا
دمياط
105
عين شمس
القاهرة
106
فرع المنيا
المنيا
107
فرع فيصل
الجيزة
108
قليوب
القليوبية
109
قنا
قنا
110
قوص
قنا
111
كايرو فستيفال
القاهرة
112
كفر الدوار
البحيرة
113
كفر الزيات
الغربية
114
كفر الشيخ
كفر الشيخ
115
كفر شكر
القليوبية
116
كينج مريوط
الاسكندرية
117
محافظة الدقهلية
الدقهلية
118
محطة حلوان
القاهرة
119
محمد فريد
القاهرة
120
مدينة بدر
القاهرة
121
مدينة نصر
القاهرة
122
مرسى مطروح
مرسى مطروح
123
مشتول السوق
الشرقية
124
مصر القديمة
القاهرة
125
مغاغة
المنيا
126
مكرم عبيد
القاهرة
127
ملوي
المنيا
128
منفلوط
اسيوط
129
مول مدينتى
القاهرة
130
ميت غمر
الدقهلية
131
نجع حمادى
قنا
132
نيو جيزة
الجيزة
133
العروبة
القاهرة
134
النزهة
القاهرة
135
الخليفة المأمون
القاهرة
136
دسوق
كفر الشيخ
137
مركز الرياض
كفر الشيخ
138
سموحة
الاسكندريه