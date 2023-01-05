لعملاء شهادة 25%.. 146 فرعًا للبنك الأهلي تفتح أبوابها الجمعة والأحد المقبلين

الخميس 05/يناير/2023 - 04:43 م

يتيح البنك الأهلي المصري 146 فرعًا من فروعه الموزعة بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك لخدمة العملاء الراغبين في شراء الشهادات البلاتينية السنوية الجديدة بعائد يصل إلى 25% سنويًا، وكذلك للتنازل عن العملات الأجنبية، خلال يومي الجمعة الموافق 06/01/2023 من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة السادسة مساءًا والأحد الموافق 08/01/2023 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة مساءًا تيسيرًا على العملاء.

قائمة فروع المراكز التجارية والنوادي

م الفرع اسم الفرع المحافظة 1 فروع المراكز التجارية كايرو فستيفال تقليدي القاهرة 2 مول مصر اكتوبر 3 امريكانا بلازا اكتوبر 4 سان ستيفانو الاسكندرية 5 فروع النوادي نادي بلاتينيوم القاهرة 6 نادي الصيد بالقطامية القاهرة 7 نادي الصيد 6 اكتوبر اكتوبر 8 مكتب نادى الشمس - فرع فريد سميكة القاهرة

قائمة الفروع بالمحافظات