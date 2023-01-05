اليوم.. حفل غنائي لـ«كوكب الشرق» أم كلثوم في "ساقية الصاوي"

الخميس 05/يناير/2023 - 07:10 ص

يُقدّم مسرح ساقية الصاوي للعرائس، حفلًا غنائيًا لكوكب الشرق أم كلثوم، اليوم الخميس، فى تمام السادسة مساءً.

وذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

مازالت أصداء اختيار الفنانة الراحلة أم كلثوم كواحدة من ضمن قائمة أعظم 200 مطرب على مستوى العالم من قبل مجلة Rolling Stone الأمريكية مسيطرة على عناوين الصحف والمواقع الأجنبية.

وأبرز موقع مجلة فوج، خبر اختيار أم كلثوم في المرتبة رقم 61، من بين 200 آخرين يحملوا صبغة العالمية، باعتبارها الوحيدة والفريدة من نوعها في العالم.

وضعت مجلة رولينج ستون قائمتها بناء على عملية تصويت شارك فيها صحفييها ونقاد متخصصين، شملت العديد من الأسماء الخاصة بموسيقى البوب على مدار 100 عاما وتأثيرها على مستوى العالم.

ضمت القائمة إلى جانب أم كلثوم كل من إيمي واينهاوس، جوني كاش، سيليا كروز، والهندية لاتا مانجيشكار، وغيرهم، وهذه الأسماء كانت مؤثرة على مستوى فنها وحياتها الخاصة.