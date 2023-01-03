اليوم.. محاكمة مشرف نشاط متهم بجريمة قتل في الفيوم

الثلاثاء 03/يناير/2023 - 06:50 ص

تباشر محكمة جنايات الفيوم، اليوم الثلاثاء نظر القضية المتهم فيها مشرف نشاط في إحدى المدارس الابتدائية بقرية تطون بمركز إطسا في الفيوم في جريمة قتل بالقرب من منزله.

تنعقد المحكمة برئاسة المستشار ياسر محرم درويش وعضوية المستشارين محمد أحمد سالمان ومجدى محمد هريدى، بأمانة سر مرقص نبيل.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر من العام الماضى، إذ تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور قسم شرطة مركز إطسا، بالعثور على جثة عاشور عبد العظيم وشهرته "عاشور عبد الحفيظ الهرشي" 45 عاما مذبوحًا وملقى بحوش بالقرب من منزله.