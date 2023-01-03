ads
الثلاثاء 03 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اليوم.. محاكمة مشرف نشاط متهم بجريمة قتل في الفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباشر محكمة جنايات الفيوم، اليوم الثلاثاء نظر القضية المتهم فيها مشرف نشاط في إحدى المدارس الابتدائية بقرية تطون بمركز إطسا في الفيوم في جريمة قتل بالقرب من منزله.

تنعقد المحكمة برئاسة المستشار ياسر محرم درويش وعضوية المستشارين محمد أحمد سالمان ومجدى محمد هريدى، بأمانة سر مرقص نبيل.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر من العام الماضى، إذ تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور قسم شرطة مركز إطسا، بالعثور على جثة عاشور عبد العظيم وشهرته "عاشور عبد الحفيظ الهرشي" 45 عاما مذبوحًا وملقى بحوش بالقرب من منزله.

مشرف نشاط محاكمة الفيوم