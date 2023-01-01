جنايات الجيزة تصدر اليوم حكمها على المتهم بمذبحة "الريف الأوروبي"

الأحد 01/يناير/2023 - 06:35 ص

عقب إحالة المتهم فى قضية مذبحة "مزرعة الريف الأوروبى"، والتي راح ضحيتها 5 أشخاص لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى بالإعدام، وتصدر اليوم الأحد، الدائرة 25 جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد عوض الله، حكمها في القضية.

يذكر أن المتهم يواجه تهمة قتل المزارع عمدًا، والتي اقترنت بجنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.



وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.