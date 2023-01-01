العثور على 4 جماجم متجهة من المكسيك إلى أمريكا

الأحد 01/يناير/2023 - 06:25 ص

قامت السلطات المكسيكية بتفتيش طرد كان متجهًا إلى الولايات المتحدة، واتضح بعد المعاينة أنه يحتوي على أربع جماجم بشرية، في مطار «كويريتارو»، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت قوة الحرس الوطني المكسيكي «غارديا ناسيونال» أول من أمس (الجمعة)، أنه عثر على الجماجم الأربع، التي يعتقد أنها بشرية، ملفوفة بورق ألمنيوم وبلاستيك، داخل صندوق من الورق المقوى، في مطار «كويريتارو» على بعد نحو 200 كيلومتر، شمال غربي مكسيكو سيتي.

وأضافت القوة في بيان أن الرفات البشرية، جاءت من بلدة أباتسينجان في المنطقة الغربية الوسطى من ولاية ميتشواكان المكسيكية، وكانت موجهة إلى بلدة مانينغ في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية.

وتابعت القوة أن الطرد لم يكن مرفقاً به التصاريح المناسبة لنقل رفات بشرية، مشيرة إلى أنه يجرى تحقيق حول الأمر.