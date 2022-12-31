البابا تواضروس يترأس صلوات رأس السنة بالإسكندرية

السبت 31/ديسمبر/2022 - 09:45 م

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات التسبحة واحتفالية رأس السنة من الكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية.

ويشارك في صلوات التسبحة واحتفالية رأس السنة، الأنبا بافلي أسقف كنائس المنتزه، و نيافة الأنبا إيلاريون أسقف غرب و نيافة الأنبا هرمينا أسقف وسط، والقمص أبرام إيميل الوكيل البابوي والآباء الكهنة بالكاتدرائية المرقسية، وعددا من الشخصيات العامة.

وبدأت الصلاة بترانيم وتسابيح كنسية من فرق كورال الكاتدرائية والكنائس الأرثوذكسية على مستوى الإسكندرية بقيادة مجموعة من المرتلين

وشهدت البطريركية إجراءات تأمينية مشددة، حيث تم تشغيل بوابات كشف المعادن والسماح بالدخول لحاملي الصليب فقط وبطاقة الهوية فيما تم غلق الشارع المؤدى إلى المرقسية من خلال وضع حواجز حديدية لمنع مرور السيارات .

قدم البابا تواضروس التهنئة بالعام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يحيا العالم كله في هدوء وسلام وأن تكون السنة الجديدة بدون ضعفات وذلك في نهاية عظته الأسبوعية الأربعاء الماضي.