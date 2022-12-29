"التضخم وغلاء الأسعار".. تفاصيل ندوة حزب مصر الحديثة

الخميس 29/ديسمبر/2022 - 10:35 م

تحت عنوان " التضخم وغلاء الأسعار " نظم حزب مصر الحديثة مساء اليوم الخميس بمقر الحزب الرئيسي بالتجمع ندوة لمناقشة تحديات وسبل مواجهة التضخم وغلاء الأسعار في ظل الأزمه الإقتصادية التي تواجه العالم.

وفي مستهل الندوة رحب اللواء أحمد فهمي الأمين العام للحزب بالحاضرين، ونقل تحيات الدكتور وليد دعبس رئيس الحزب للحضور. وقال فهمي أن هذه الندوة تأتي ضمن دور الحزب في التوعية السياسية في ظل إنتشار الشائعات التي من شأنها النيل من نجاحات الدولة المصرية".

وأكد الدكتور نشأت الوكيل عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا بالجامعة الحديثة، أن ما تمر به الدولة اليوم شئ طبيعي تمر به الدول جميعها والدليل ما يحدث في المانيا كمثال اليوم من تقشف وقرارات تؤكد اننا في أزمة عالمية.

وتابع نشأت الوكيل في كلمته " أن تحرير سعر الصرف له فوائد وايجابيات تخلق بيئه صحية أمام المستثمر وتتيح الفرصة لشراء سلع وطنية بشكل أكبر مما يدر دخلا للدولة"

وقال الوكيل " فرق سعر الدولار الذي حدث في الفترة الاخيره بسبب التعويم يشجع المستثمر بشكل كبير ولكن بشرط أن يكون هناك مرونه في الطلب الاجنبي على الواردات، اذا تحقق هذا الشرط تحققت فوائد تحرير سعر الصرف".

فيما قال الدكتور فــؤاد محمد عيسي رئيس قسم الاقتصاد بالجامعة الحديثة إن" جزء كبير مما تعيشه الدولة الآن بسبب أن مصر تستورد سنويا حوالي ٨٠ مليار في مقابل صادرات بتكلفة ٣٠ مليار وهو ما يمثل نسبة كبيره من العجز تعمل الحكومة على تقليلها ، فمثلا تستورد مصر ٩٥٪؜ من احتياجتها من الزيوت ، والاولى عالميا في إستهلاك القمح وهو ما تعمل عليه الحكومه جاهده الان في زراعة اراضي أكبر لزيادة الإنتاج والإكتفاء الذاتي خلال عامين".

وختم الندوة اللواء طوسون دعبس نائب رئيس حزب مصر الحديثة بقولك " لا يخفى علينا الشائعات التي تثار يوميا لمحاربة نجاح الدولة وكلنا نعلم من وراء هذه الشائعات ومهمتنا الكبرى كأحزاب سياسية ونخبة مواجهة هذه الشائعات بنشر الوعي السياسي والتواصل مع كل أطياف الشعب ليكونو في خندق واحد مع القيادة السياسية التي لا تألو جهدا في مجابهة كل التحديات لتخفيف معاناة المواطنين".



شهد الندوة الدكتور نشأت الوكيل عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا بالجامعة الحديثة واللواء أحمد فهمي، الأمين العام للحزب والدكتور فــؤاد محمد عيسي رئيس قسم الإقتصاد.. وتأتي كواحدة من سلسلة ندوات يقيمها الحزب بشكل دوري فى إطار الدور المجتمعي لحزب مصر الحديثة ، من أجل رفع ثقافة المواطنين بقضايا الوطن.