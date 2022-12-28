بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الأسبوع العاشر للدوري المصري

الأربعاء 28/ديسمبر/2022 - 05:56 م

تشاهدون اليوم مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا بث مباشر ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري المصري الممتاز وينتظر عشاق الأهلي اليوم الأربعاء أن يعود فريقهم لطريق الانتصارات في مباراة سيراميكا كليوباترا بعد أن أهدر الاسبوعين الماضيين اربع نقاط بتعادلين.

ولازال فريق الأهلي يحتل صدارة الترتيب برصيد ٢٣ نقطة من تسع مباريات قبل لقاء سيراميكا كليوباترا اليوم ويذاع بث مباشر بفارق نقطتين عن غريمة الزمالك الذي يحتل المركز الثاني برصيد ٢١ نقطة.

موعد مشاهدة مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا بث مباشر

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر في الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز، نقل مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر عبر قناة أون تايم سبورت 1، بتعليق أيمن الكاشف.

ويدخل فريق الأهلي مباراة اليوم ضد سيراميكا كليوباترا وتنقل بث مباشر بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد الشناوي وفي خط الدفاع: علي معلول - محمود متولي - محمد عبد المنعم - محمد هاني

وخط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - أحمد عبدالقادر - كريم فؤاد

خط الهجوم: برونو سافيو - محمد شريف

مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري