ads
الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الوزير: هيئة النقل النهري ستحل محل إدارات الملاحة الداخلية بالمحافظات في إصدار التراخيص

وزيرا التنمية المحلية
وزيرا التنمية المحلية والنقل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الهيئة العامة للنقل النهرى طبقاً للقانون الجديد ستحل محل إدارات الملاحة الداخلية بالمحافظات في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية والعائمات وأطقم العاملين عليها وخطوط التزام المعديات وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية ، مشيراً إلى أنه طبقاً للقانون الجديد سيتم نقل العاملون بتلك الإدارات إلى الهيئة العامة للنقل النهرى بذات أوضاعهم الوظيفية والاستفادة من المقار الخاصة بعمل تلك الوحدات والإدارات بالتنسيق مع السادة المحافظين بما يسهم في النهاية تحقيق أكبر خدمة ممكنة للمواطنين والكيانات والأفراد العاملة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارتين لبحث الآليات التنفيذية للبدء في تطبيق قانون تنظيم النقل النهري الجديد رقم 167 لسنة 2022 والبدء في نقل كافة الصلاحيات الخاصة بالمحافظات إلى الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل طبقاً للقانون الجديد .

وقال وزير النقل: إن هدفنا التعاون مع وزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين للبدء في تطبيق القانون وضمان سلامة كل الإجراءات المتخذة في هذا الشأن بما يسهم في حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وتحديد جهة واحدة للتراخيص الصادرة لسهولة الرقابة على المنظومة بالكامل ورفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل .

الهيئة العامة للنقل النهرى الفريق مهندس كامل الوزير لمن لفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل