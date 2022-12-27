الوزير: هيئة النقل النهري ستحل محل إدارات الملاحة الداخلية بالمحافظات في إصدار التراخيص

الثلاثاء 27/ديسمبر/2022 - 12:53 م

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الهيئة العامة للنقل النهرى طبقاً للقانون الجديد ستحل محل إدارات الملاحة الداخلية بالمحافظات في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية والعائمات وأطقم العاملين عليها وخطوط التزام المعديات وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية ، مشيراً إلى أنه طبقاً للقانون الجديد سيتم نقل العاملون بتلك الإدارات إلى الهيئة العامة للنقل النهرى بذات أوضاعهم الوظيفية والاستفادة من المقار الخاصة بعمل تلك الوحدات والإدارات بالتنسيق مع السادة المحافظين بما يسهم في النهاية تحقيق أكبر خدمة ممكنة للمواطنين والكيانات والأفراد العاملة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارتين لبحث الآليات التنفيذية للبدء في تطبيق قانون تنظيم النقل النهري الجديد رقم 167 لسنة 2022 والبدء في نقل كافة الصلاحيات الخاصة بالمحافظات إلى الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل طبقاً للقانون الجديد .

وقال وزير النقل: إن هدفنا التعاون مع وزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين للبدء في تطبيق القانون وضمان سلامة كل الإجراءات المتخذة في هذا الشأن بما يسهم في حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وتحديد جهة واحدة للتراخيص الصادرة لسهولة الرقابة على المنظومة بالكامل ورفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل .