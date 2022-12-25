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الأحد 25 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفاصيل وفاة النائب مصطفى كامل فى حادث مرورى داخل مجلس الشيوخ

مجلس النواب
مجلس النواب
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توفى  النائب مصطفى كامل، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ، في حادث سير داخل المجلس، عقب تعرضه لغيبوبة سكر.

ودلت التحريات أنه أثناء قيادة النائب سيارته، تعرض لغيبوبة سكر، لم يتمكن خلالها من السيطرة على قيادة السيارة، فاصطدمت بأحد الأعمدة بالمجلس، انتهت بوفاته.
تلقت اجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة داخل مجلس النواب مفاده وقوع حادث مرورى ووجود متوفى داخل باحة المجلس وبالانتقال والفحص تبين وفاة النائب مصطفى كامل بعد اصابته بغيبوبة سكر داخل سيارته  واصطدامه بعامود ، وتم تحربر المحضر اللازم بالواقعة. 
 

النائب مصطفى كامل لجنة الاسكان بمجلس النواب غيبوبة سكر