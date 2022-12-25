تفاصيل وفاة النائب مصطفى كامل فى حادث مرورى داخل مجلس الشيوخ

الأحد 25/ديسمبر/2022 - 05:37 م



توفى النائب مصطفى كامل، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ، في حادث سير داخل المجلس، عقب تعرضه لغيبوبة سكر.

ودلت التحريات أنه أثناء قيادة النائب سيارته، تعرض لغيبوبة سكر، لم يتمكن خلالها من السيطرة على قيادة السيارة، فاصطدمت بأحد الأعمدة بالمجلس، انتهت بوفاته.

تلقت اجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة داخل مجلس النواب مفاده وقوع حادث مرورى ووجود متوفى داخل باحة المجلس وبالانتقال والفحص تبين وفاة النائب مصطفى كامل بعد اصابته بغيبوبة سكر داخل سيارته واصطدامه بعامود ، وتم تحربر المحضر اللازم بالواقعة.

