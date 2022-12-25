تنشيط السياحة: نظمنا 10 حملات ترويجية في نوفمبر ونستعد لمعرض "الفيتور"

الأحد 25/ديسمبر/2022 - 09:17 ص

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الهيئة تستعد لمشاركة قوية في معرض الفيتور السياحي بإسبانيا ١٨ يناير المقبل، خاصة أن إسبانيا من الأسواق المهمة للسياحة الأثرية والنيلية في مصر، مشيرا إلى أنه يتوقع زيادة الحركة الوافدة منها خلال الفترة المقبلة، وسيتم التركيز خلال المعرض على الحملات المشتركة والتعاون مع منظمي الرحلات وشركات الطيران الإسبانية لدفع الحركة.

وأضاف القاضي، في تصريحات خاصة، أن الهيئة تحضر لاجتماع تنسيقي مع شركات السياحة والطيران المصرية العاملة في السوق الإسباني، لاستطلاع رأيهم حول مستجدات الحركة والمعوقات المطلوب إزالتها، وكيفية العمل المنسق مع شركاء المهنة الإسبان خلال المرحلة المقبلة، وذلك قبل المشاركة في المعرض الدولي الكبير.

وتابع: أن الحركة الوافدة من السوق الصيني بدأت تتعطل بسبب تفشي وباء كورونا خلال الأسابيع الماضية وحتى الآن، ما سوف يترتب عليه تعطيل حملة الترويج في الصين حتى إزالة قيود السفر، فيما سيتم تكثيف العمل في ١١ سوق آخر، لافتا إلى أن الهيئة نظمت رحلة شارك بها الدكتور زاهي حواس عالم المصريات العالمي، ونايل إير المصرية للطيران، التي تنظم رحلتين أسبوعيا من القاهرة الى ستوكهولم، وقدم حواس محاضرات بجامعتين وعقد لقاءات إعلامية في غاية الأهمية، كما عقد ورش عمل مع منظمي الرحلات في السويد سواء العاملين بالسياحة الأثرية أو سياحة الجولف، صاحبة الشهرة الواسعة هناك.

وأكد القاضي، أن نتائج رحلة السويد كانت مذهلة، وشهدت حفل استقبال في أهم متحف بستوكهولم دعي له كبار الشخصيات والمشاهير والمؤثرين في السوق السويدي، كما شاركت وفود من الدنمارك، والذين أعربوا عن رغبتهم في تنفيذ فعاليات مماثلة في بلادهم، كما نظم السفير المصري في السويد حفل استقبال حضره مندوب من القصر الملكي، والعالم المصري زاهي حواس وكبار الشخصيات، بالإضافة لوفد هيئة تنشيط السياحة.

وأكد رئيس الهيئة، أنه في شهر نوفمبر الماضي تم تنظيم ١٠ حملات ترويجية مشتركة في: ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا ورومانيا وبولندا والفرنسيسكان والبرازيل وإسبانيا وفرنسا، موضحا أن الهيئة بمجرد ملاحظة تنامي الحركة من أي سوق لديه عدد مواطنين كبير، يتم فورا التوجه له بحملة ترويجية وورش عمل وزيارات تعريفية لدعم المزيد من الحركة، وقال إن الحملة الترويجية الموسعة لمصر تستهدف ١٢ سوقا، بينما التحرك التسويقي للهيئة يشمل ٣٠ سوقا حول العالم لجذب الحركة منها.

ونوه إلى أن الهيئة مستمرة في الحملات الترويجية المباشرة، والمشتركة، ولكن الحملة الدولية الموسعة ستطلق في نهاية يناير المقبل، بعد انتهاء الحملات الترويجية العاملة حاليا وأهمها حملة "اتبع الشمس" التي تسلط الضوء على الطقس المتميز لمصر في موسم الشتاء، مؤكدا أن نسب الإشغالات جيدة للغاية في كافة المدن السياحية بمصر، بالتزامن مع احتفالات أعياد الكريسماس، باستثناء منطقة البحر الأحمر التي اعتادت أن تشهد رواجا خلال أكتوبر ونوفمبر ثم تتراجع الحركة في ديسمبر ويناير وتعود في فبراير لقوتها.

وقال إن الهيئة ستتجه للسوق العربي في شهر أبريل المقبل، وستبدأ باجتماعات مع الشركاء السياحيين العرب، وتشارك بمعرض atm دبي في الشهر نفسه استعدادا لموسم الصيف، كما أن السعودية والإمارات من ضمن الدول التي تشملها الحملة الدولية الموسعة لمصر التي ستنطلق العام المقبل، منوها إلى أن الهيئة تعد حاليا أجندة فعاليات عام ٢٠٢٣ التي ستشهد استضافة كبرى الشركات العالمية في أحداث وحفلات كبرى بمصر وستعلن الشهر المقبل.

