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الأحد 25 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

لجان الألكو تبدأ اليوم تنفيذ قرار "المركزي" برفع سعر الفائدة

البنك المركزي - صورة
البنك المركزي - صورة أرشيفية
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تبدأ البنوك العاملة بالسوق المصرية اعتبارًا من صباح اليوم الأحد، في تنفيذ قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة على المعاملات المصرفية لديها بواقع 300 نقطة أساس والذي تم إعلانه الخميس الماضي من قبل لجنة السياسات النقدية.

وتقوم لجان الألكو المتخصصة في تحديد سعر الفائدة واحتساب آثارها داخل كل بنك من قوام 38 بنكا يعمل داخل مصر؛ بتحديد سعر العائد على المنتجات المصرفية التي يصدرها سواء على جانبي الاقتراض أو الادخار تنفيذا لتكليفات البنك المركزي المصري.

وتتضمن تلك المنتجات المصرفية شهادات الادخار ودفتر التوفير والودائع المختلفة بالإضافة لحدود التمويل "القروض" للأفراد والشخصيات الاعتبارية "الشركات".

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