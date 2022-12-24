سعر الدولار مساء اليوم السبت 24-12-2022 مقابل الجنيه المصري

السبت 24/ديسمبر/2022 - 07:15 م

شهد سعر الدولار اليوم السبت 24-12-2022 مقابل الجنيه المصري استقرارًا، وتستأنف البنوك حركة التداول على العملات غدًا الأحد، بعد العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري يوميّ الجمعة والسبت.

وأعلن البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه حوالي 24.67 جنيها للشراء و24.74 جنيها للبيع.

وفيما يلي أسعار الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 24.64 جنيه للشراء، 24.69 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 24.68 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سعر الدولار في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 24.68 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 24.70 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

سعر الدولار في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 24.70 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 24.64 جنيه للشراء، 24.69 للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC اتش اس بى سى مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك HSBC اتش اس بى سى مصر: 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات مقابل الجنيه المصري: 24.70 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المتحد: 24.70 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

وخلال الخميس الماضي رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 300 نقطة أساس بما يساوي 3%، حيث تم تحديد سعر عائد الإيداع عند 16.25% والإقتراض لليلة واحدة عند 17.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%.

واعلنت لجنة السياسات النقدية التي يرأسها حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري إنه تم رفع سعر الفائدة عي الإئتمان والخصم عند 16.75%.

وأجري البنك المركزي المصري في 27 أكتوبر اجتماعا استثنائيا ليتم رفع سعر الفائدة استثناء بنسبة 2%، ليصل إجمالي رفع سعر الفائدة هذا العام بنسبة 8% حتي الآن.