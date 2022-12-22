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الخميس 22 ديسمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

CIB يعدل حدود السحب والشراء من خارج مصر على بطاقات الخصم والائتمان

البنك التجارى الدولى
البنك التجارى الدولى CIB
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أجرى البنك التجارى الدولى CIB، تعديلاً على حدود السحب النقدي والشراء من خارج مصر عبر استخدام بطاقات الائتمان او بطاقات الخصم المباشر للعملاء.
ووضع البنك ما يعادل 2500 جنيه شهريًا، كحد أقصى للسحب النقدى من جميع بطاقاته للخصم المباشر، وما يعادل 2500 جنيه أسبوعيا للسحب النقدى من جميع بطاقاته الائتمانية عدا بطاقة "ورلد ايليت" الذى حدد حد السحب لها بما يوزارى 30 الف جنيه أسبوعيا.

بينما تراوحت حدود الاستخدام الشهرى للشراء ببطاقات البنك للخصم المباشر بالعملة المصرية بين 20 الف جنيه و 100 الف جنيه حسب نوع البطاقة.
وفيما يخص حدود الاستخدام الشهرى للشراء ببطاقات البنك للخصم المباشر بالعملة الأجنبية تراوحت بين 20 الف جنيه و 150 الف جنيه حسب نوع البطاقة.

وبدأت البنوك العاملة في السوق المحلية في تقليص حدود السحب من خارج مصر باستخدام البطاقات الائتمانية، تمشيًا مع الأوضاع الاقتصادية للبلاد، إذ هناك نقص حاد في العملة الأجنبية، مما أدى إلى اتخاذ البنك المركزي المصري العديد من الإجراءات للحد من تهريب العملة والقضاء على السوق الموازية.
 

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