اليوم.. محاكمة حمزة زوبع في قضيتين مختلفتين

الأربعاء 21/ديسمبر/2022 - 07:10 ص

يشهد مجمع محاكم بدر اليوم الأربعاء، محاكمة حمزة زوبع في قضيتين مختلفتين أمام الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني.

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء جلسات محاكمة حمزة زوبع و16 آخرين في القضية رقم 4736 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ«اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان».

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم: حمزة سعد زوبع، وحسام الدين عبدالرحمن، والسيد فرج توكل، وعماد البحيري، وأمين يوسف، وعبدالحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبوزيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام.