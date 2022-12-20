أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022

الثلاثاء 20/ديسمبر/2022 - 09:08 ص

استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022، في السوق المصرية.

وسجل سعر الجرام عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 1630 جنيها، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة نحو 1,886 جنيهًا.

سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,414 جنيه، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1,100 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 13,200 جنيه، ليفقد 800 جنيه دفعة واحدة مقارنة بأسعار الأمس،

وعالميا فقد تراجع السعر لتسجل الأوقية نحو 1785 دولارًا بعد 1808 دولارات الخميس الماضي 15 ديسمبر ، وذلك بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب استقرارا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي"31.1 جرام، 1785.15 دولارا ، بتراجع قدره 2.63 دولار وبنسبة (0.15%).