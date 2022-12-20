أسعار الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022

الثلاثاء 20/ديسمبر/2022 - 08:55 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022، وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصرى ومصر نحو 24.64 جنيه للشراء، مقابل 24.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 24.68 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 24.70 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 24.72 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد نحو 24.67 جنيه للشراء، مقابل 24.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو 24.70 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 24.65 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني نحو 24.68 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

أما سعر الدولار في المصرف المتحد بلغ نحو 24.65 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في بنك بلوم نحو 24.65 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 24.65 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك المشرق نحو 24.70 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 24.69 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.