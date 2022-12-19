CIB يوقع عقد تمويل بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح شركة الإنشاءات العربية

الإثنين 19/ديسمبر/2022 - 04:54 م

وقع البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عقد تمويل مع شركة الإنشاءات العربية (ACC) بمبلغ تسهيل ائتماني يصل إلى 3 مليارات جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وذلك بغرض دعمها في تنفيذ مشاريعها المشتركة مع القطاعات الخاصة في مصر والمملكة العربية السعودية.

وتم عقد حفل توقيع العقد بالمقر الرئيسي لشركة الإنشاءات العربية (ACC) بمدينة أبو ظبي، والذي حضره عن CIB، عمرو الجنايني، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، وياسر عبد الله، رئيس مجموعة العلاقات المؤسسية بالبنك التجاري الدولي بالإضافة الى أعضاء فريقي العلاقات المؤسسية والائتمان، أما عن شركة الإنشاءات العربية (ACC)، ومن جانب الشركة حضر كل من، المهندس غسان المرعبى والسيد محمد أنس ميقاتي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة الموقرين.

وفي هذا السياق، قال عمرو الجنايني، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، أنه يفخر بتوقيع عقد التمويل لصالح شركة الإنشاءات العربية (ACC) لما لها من تاريخ مُشرف في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في مجال البناء والإنشاء العمراني على مدار ما يزيد عن 50 عامًا، كما يعد هذا العقد بمثابة دليل واضح على الدور الرائد الذي يلعبه CIB في النهوض بالاقتصاد المصري، وحرصه المستمر على دعم وتنفيذ المشاريع الجادة في كافة القطاعات، مما يعزز مكانته الرائدة كأكبر البنوك العاملة في السوق المصرية.

وتعتبر شركة الإنشاءات العربية (ACC) من أكبر شركات المقاولات المتخصصة فى مجال البناء والإنشاء العمرانى فى منطقة الشرق الأوسط، حيث بدأت عملها منذ عام 1967، وتعمل فى المنطقة من خلال ١٢ فرع فى دول مختلفة، ومن بينهم الإمارات، والسعودية، ولبنان والأردن، والهند، بالإضافة إلى العديد من دول غرب إفريقيا، بما يشمل ساحل العاج، والسنغال، وبنين، والكاميرون، وغينيا.

بالإضافة إلى ما سبق، فقد بدأت العمل فى قطاع المقاولات من خلال فرعها في مصر منذ عام 1998، حيث نجحت في إنجاز الكثير من المشروعات المميزة، والتى بدأت بمشروع إنشاء مستشفى 57357، كما قامت الشركة بتنفيذ العديد من المشاريع الكبرى التجارية، والإدارية، والسكنية، والفندقية، والسياحية، لصالح أكبر المطورين العقاريين بمصر والشرق والاوسط، ومن بينهم- على سبيل المثال لا الحصر- مجموعة الفطيم العقارية، وشركة إعمار مصر، وشركة كابيتال جروب.

جدير بالذكر أن شركة الإنشاءات العربية (ACC)قامت بتطوير مجموعة من أكبر وأهم الفنادق فى القاهرة والمحافظات المختلفة، بالتعاون مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" وشركة مصر للسياحة والفنادق والسينما، والذي من بينهم، فندق ريتز