قبل ساعات من اجتماع صندوق النقد.. سعر الدولار مساء اليوم الخميس

استقرت أسعار الدولار في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بعد أن سجلت ارتفاع فى التعاملات الصباحية بمقدار 4 قروش فى ظل انتظار قرار صندوق النقد الدولى للموافقة على قرض بقيمة 3 مليار دولار .
وسجل أعلى سعر له في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 24.69 جنيهًا للشراء، 24.72 جنيهًا للبيع، و سجلت أقل أسعار للدولار نهاية تعاملات الخميس في بنوك البنك الأهلي المصري – بنك مصر عند مستوى 24.61 جنيهًا للشراء، 24.66 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم الخميس فى البنوك
أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:
24.65 جنيه للشراء، 24.73 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:
24.61 جنيه للشراء، 24.66 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك مصر:
24.61 جنيه للشراء، 24.66 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:
24.67 جنيه للشراء، 24.72 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنك التجاري الدولىي:
24.61 جنيه للشراء، 24.68 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
24.69 جنيه للشراء، 24.72 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
24.66 جنيه للشراء، 24.72 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:
24.65 جنيه للشراء، 24.72 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:
24.62 جنيه للشراء. 24.72 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:
24.63 جنيه للشراء، 24.68 جنيه للبيع.