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الخميس 15 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

قبل ساعات من اجتماع صندوق النقد.. سعر الدولار مساء اليوم الخميس

سعر الدولار
سعر الدولار
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استقرت أسعار الدولار في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بعد أن سجلت ارتفاع فى التعاملات الصباحية بمقدار 4 قروش فى  ظل انتظار قرار صندوق النقد الدولى للموافقة على قرض بقيمة 3 مليار دولار .

وسجل أعلى سعر له في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 24.69 جنيهًا للشراء، 24.72 جنيهًا للبيع، و سجلت أقل أسعار للدولار نهاية تعاملات الخميس في بنوك البنك الأهلي المصري – بنك مصر عند مستوى 24.61 جنيهًا للشراء، 24.66 جنيهًا للبيع.


سعر الدولار اليوم الخميس فى البنوك 
 

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

24.65 جنيه للشراء، 24.73 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

24.61 جنيه للشراء، 24.66 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:

24.61 جنيه للشراء، 24.66 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

24.67 جنيه للشراء، 24.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولىي:

24.61 جنيه للشراء، 24.68 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

24.69 جنيه للشراء، 24.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

24.66 جنيه للشراء، 24.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

24.65 جنيه للشراء، 24.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

24.62 جنيه للشراء. 24.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

24.63 جنيه للشراء، 24.68 جنيه للبيع.

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