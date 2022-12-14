للمرة السابعة.. الفيدرالي الأمريكي يقرر رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

الأربعاء 14/ديسمبر/2022 - 09:21 م

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي -البنك المركزي الأمريكي- رفع أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي اليوم الأربعاء بمقدار 50 نقطة أساس، لترتفع أسعار الفائدة بين 4.25% و4.5% وهو أعلى معدل لأسعار الفائدة الأمريكية منذ يناير2008.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة 7 مرات هذا العام 4 منها بنسبة 0.75 نقطة متوالية، ليصل المعدل إلى ما بين 3.75 و4 بالمئة، لكن على الرغم من هذه الخطوات بقي معدل التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية عند 7.7 بالمئة.

تراجع الدولار

ويشهد الدولار الأمريكي منذ اجتماعات نوفمبر الأخيرة للفيدرالي، تراجعات ملحوظة ليستقر عند أدنى مستوياته في ستة أشهر، في الوقت الذي تسعى فيه الأسهم تقديم بعض التعافي بعد التراجعات القوية التي عانت منها طوال العام، بحسب خبراء أرجعوا السبب الرئيسي وراء هذه التحركات إلى استعداد الأسواق لبدء الفيدرالي الأميركي بتخفيف وتيرة التشديد النقدي مع وجود دلائل على تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم وفي نفس الوقت شبح الركود الذي أصبح يهيمن على الاقتصاد العالمي.

ويرى المحللون أن زيادة نصف نقطة في معدل الإقراض الأساسي للاحتياطي الفيدرالي ستشكّل مع ذلك زيادة حادّة، في وقت يكافح المصرف لتخفيف الطلب في الولايات المتحدة.