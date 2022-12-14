البنك التجارى الدولي و"Visa" يحتفلان بالفائزين في حملة كأس العالم 2022

الأربعاء 14/ديسمبر/2022 - 03:59 م

احتفل البنك التجاري الدولي - مصر (CIB) - أكبر بنك قطاع خاص في مصر- بالفائزين في حملة كأس العالم FIFA والتي أطلقها بالتعاون مع Visa، الشركة الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، وأقام CIB حفل خاص للإعلان عن أسماء الفائزين في حملة كأس العالم FIFA وتوزيع الجوائز بمقر CIB في القرية الذكية بحضور كل من ملاك البابا، مدير عام فيزا في مصر، وهاني الديب، رئيس قطاعات ومنتجات وعلاقات ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة إلى جانب مجموعة من كبار المسؤولين من CIB وشركة Visa.

وحصل الفائزون الأربعة من حاملي بطاقات Visa CIB Business على هدايا ومزايا حصرية مهداة من Visa للاستمتاع بمشاهدة كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك تقديرًا لاستخدامهم بطاقات Visaفي إتمام أكبر عدد من المعاملات المالية خلال فترة الحملة.



في هذا السياق، قال هاني الديب رئيس قطاعات ومنتجات وعلاقات ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة، إن البنك يهنئ الفائزين في حملة كأس العالم FIFA™ التي أطلقها CIB بالتعاون مع Visa.

وأضاف أن تنظيم هذه الحملة يأتي في إطار حرص البنك الدائم علي دعم الخطط الوطنية لتطوير مزايا المدفوعات الرقمية، وذلك انطلاقًا من التزام CIB بتعزيز المدفوعات الإلكترونية ودعم الشمول المالي في المجتمع. كما يطمح CIB إلى تقديم حلول ابتكارية مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في إدارة أعمالها بكفاءة وذلك في إطار التعاون مع Visa، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية.



ووجهت ملاك البابا، المدير العام لفيزا في مصر، التهنئة للفائزين مؤكدة "أننا نشارك هؤلاء الفائزين السعادة بهذه الفرصة التي تمكننا من التعاون مع شركائنا وإتاحة الفرصة لعملائنا المميزين لمشاهدة مباريات الحدث الرياضي الأهم على مستوى العالم وهو كأس العالم لكرة القدم، والاستمتاع بهذه الأجواء الحماسية. كما أنه نجاح ونموذج للتعاون والهدف الذي نسعى لتحقيقه من خلال التمكين الاقتصادي لكافة العملاء وتحسين جودة الحياة لكل شرائح المجتمع من خلال برامجنا ومنتجاتنا فائقة الجودة التي نقدمها بالتعاون مع عدد من شركاء النجاح المتفردين على رأسهم احتفل البنك التجاري الدولي - مصر (CIB)."



ويواصل “CIB” دعمه لتمكين الشركات المتوسطة، والصغيرة عبر تزويدها بتجربة بنكية مطوّرة من خلال باقة كبيرة ومتنوعة من الخدمات والمنتجات البنكية المتكاملة، فضلًا عن دعمها من خلال مجموعة من حلول الابتكارية والاستثنائية لمساعدتها في تحقيق أهدافهم المالية والتشغيلية.