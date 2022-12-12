تقدم النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي موجه لوزير الصناعة والتجارة ، بشأن إنشاء عاصمة صناعية علي غرار الأداء المبهر للعاصمة العدارية للاستفادة من الثروات الطبيعية وتعيم قيمتها وبدون تحمل موارد الدولة أي أعباء وبنفس فلسفة العاصمة الإدارية
وقال "عوض الله" ، أن هناك ازمة إقتصادية عالمية ، وأزمة طاقة ، وأسعار الطاقة مقارنة بمثيلاتها بالعالم منخفضة ، لذا فان إنشاء عاصمة صناعية ، تدعم الصناعة وتجذب المستثمرين ، وتعظم الصناعة موضحاً أن تؤل ادارتها الي مجموعه من الخبراء والفنيين وأن تدار بنفس فلسفة العاصمه الادارية
بوابة البرلمان
طلب إحاطة بشأن إنشاء عاصمة صناعية لجذب المستثمرين
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تقدم النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي موجه لوزير الصناعة والتجارة ، بشأن إنشاء عاصمة صناعية علي غرار الأداء المبهر للعاصمة العدارية للاستفادة من الثروات الطبيعية وتعيم قيمتها وبدون تحمل موارد الدولة أي أعباء وبنفس فلسفة العاصمة الإدارية
تقدم النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي موجه لوزير الصناعة والتجارة ، بشأن إنشاء عاصمة صناعية علي غرار الأداء المبهر للعاصمة العدارية للاستفادة من الثروات الطبيعية وتعيم قيمتها وبدون تحمل موارد الدولة أي أعباء وبنفس فلسفة العاصمة الإدارية