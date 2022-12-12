طلب إحاطة بشأن إنشاء عاصمة صناعية لجذب المستثمرين

الإثنين 12/ديسمبر/2022 - 03:00 م

تقدم النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي موجه لوزير الصناعة والتجارة ، بشأن إنشاء عاصمة صناعية علي غرار الأداء المبهر للعاصمة العدارية للاستفادة من الثروات الطبيعية وتعيم قيمتها وبدون تحمل موارد الدولة أي أعباء وبنفس فلسفة العاصمة الإدارية

وقال "عوض الله" ، أن هناك ازمة إقتصادية عالمية ، وأزمة طاقة ، وأسعار الطاقة مقارنة بمثيلاتها بالعالم منخفضة ، لذا فان إنشاء عاصمة صناعية ، تدعم الصناعة وتجذب المستثمرين ، وتعظم الصناعة موضحاً أن تؤل ادارتها الي مجموعه من الخبراء والفنيين وأن تدار بنفس فلسفة العاصمه الادارية

