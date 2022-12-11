الصحة العالمية: إنفاقات دول العالم تجاوزت 9 تريليونات دولار على الصحة خلال كورونا

الأحد 11/ديسمبر/2022 - 03:23 م

قال مدير قسم النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية الدكتور عوض مطرية إن إنفاقات دول العالم خلال جائحة كورونا تجاوزت 9 تريليونات دولار على الصحة من بينها 3.3 تريليون دولار من الإنفاق الخاص و5.7 إنفاق من الحكومات، و0.7 فقط أي 17 مليار دولار من المانحين.

وأضاف مطرية - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية اليوم /الأحد/، وذلك في إطار الاحتفال بيوم التغطية الصحية الشاملة - أن المكتب الإقليمي يعقد هذا الاجتماع على مدى 5 أيام لمناقشة التحديات التي تواجه الدول المختلفة بدول إقليم شرق المتوسط، والتي تشمل 22 دولة.

وتابع: "أننا نسعى من أجل إعادة بناء هذه الدول والدروس المستفادة من جائحة كورونا لكي يكون لدينا أنظمة صحية قوية تساعد في الوصول لكل مواطن"، لافتًا إلى أننا نسعى لمعرفة تجارب الدول المختلفة من أجل صياغة استراتيجيات فعالة لوصول الرعاية الصحية لكل شخص.

وأشار إلى أن مصر أطلقت مبادرات رئاسية عديدة ومن ضمنها إقرار قانون التامين الصحى الشامل وسيكون لدينا جلسة خاصة يوم 15 ديسمبر حول التجربة المصرية حول التأمين الصحي الشامل لتحقيق التغطية الصحية الشاملة؛ بهدف الوصول إلى كل مواطن في مصر والوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة.

