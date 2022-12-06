كأس العالم 2022.. عبدالرحيم علي يهنئ المنتخب المغربي لتأهله لدور الثمانية: نتمنى أن نراكم في النهائي

الثلاثاء 06/ديسمبر/2022 - 08:17 م

تقدم الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، بالتهنئة للمنتخب المغربي، وللشعب المغربي الشقيق، بعد تأهله لدور الثمانية في كأس العالم 2020، والإطاحة بمنتخب إسبانيا، ليصبح أول منتخب عربي يتأهل لدور الثمانية في بطولة كأس العالم.

وقال «علي»: «مبروك صعود فريق المغرب الشقيق لدور الثمانية، وفوزه المستحق على إسبانيا، ونتمنى أن نراه ونهنئه على وصوله إلى النهائي إن شاء الله، وكل التهاني لشعب المغرب العربي الشقيق».



وتأهل منتخب المغرب إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد المدينة التعليمية، ضمن مواجهات دور الـ16.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي من مباراة المغرب وإسبانيا بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب المغربي بعد تألق ياسين بونو بالتصدي لـ3 ركلات ترجيح من لاعبي إسبانيا.

وحافظ منتخب المغرب على التعادل السلبي أمام نظيره إسبانيا، بعد انتهاء الشوط الإضافي الثاني من المباراة.

وسيطر منتخب إسبانيا على مجريات الأمور مع الدقائق الأولى، دون خطورة حقيقية على مرمى منتخب المغرب، قبل أن ينشط أسود الأطلس مع الدقيقة السادسة بفضل انطلاقات سفيان بوفال وحكيم زياش.

واتجهت مواجهة المنتخب المغربي ونظيره الإسباني، إلى الأشواط الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وتعد هذه المباراة هي الخامسة التي يخوضها منتخب إسبانيا في الأدوار الإقصائية للبطولات الكبرى بأشواط إضافية.

وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى دور الـ16 متصدرًا المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم برصيد 7 نقاط برفقة منتخب كرواتيا، حيث حقق الانتصار مباراتين من 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة.