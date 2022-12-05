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الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بالفيديو.. بدء فعاليات افتتاح محور التعمير في الإسكندرية بحضور السيسي

آيات من القرآن الكريم
آيات من القرآن الكريم في افتتاح محور التعمير بالإسكندرية
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بدأت فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحور فؤاد أبو ذكرى.. محور التعمير سابقًا، بآيات من القرآن الكريم، وذلك بحسبما عرضت فضائية “تن” اليوم الاثنين.

و يفتتح  الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم محور التعمير بالإسكندرية الذي يمتد بطول ٣٥ كم من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير / مطار برج العرب بواقع ٩ حارات مرورية لكل اتجاه.

يذكر أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير في أغسطس 2022، وتغيير اسمه من محور التعمير إلى محور المشير فؤاد أبو ذكري قائد القوات البحرية المصرية في حرب أكتوبر.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ مشروع رفع كفاءة وتوسعة محور المشير فؤاد أبو ذكرى، لكون شبكة الطرق والكباري هي الشرايين التي تسرى فيها التنمية والاستثمار إلى المدن.

ويعد محور المشير فؤاد أبو ذكرى هو أحد الطرق الرئيسية في الإسكندرية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي محور فؤاد أبو ذكرى محور التعمير طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي مطار برج العرب
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