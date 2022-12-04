عبدالرحيم علي ينعي اللواء ناجي شهود أحد أبرز أبطال حرب أكتوبر المجيدة

الأحد 04/ديسمبر/2022 - 12:34 م

نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، اللواء أركان حرب ناجي شهود، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، وأحد أبرز أبطال حرب أكتوبر المجيدة.

وتقدم عبدالرحيم علي، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

وتوفي فجر اليوم الأحد، اللواء أركان حرب ناجي شهود، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، وأحد أبرز أبطال حرب أكتوبر المجيدة.

وتدرج اللواء ناجي شهود في جميع المناصب العسكرية داخل القوات المسلحة، وكان أحد أهم ضباط جهاز المخابرات الحربية المصري، وكانت له شهرة واسعة وقدم كثيرا من المحاضرات والدراسات في المجالين العسكري والمدني.

وخلال السنوات الأخيرة ساهم بشكل كبير في إلقاء آلاف المحاضرات في الجامعات والمدارس والمؤسسات المصرية، حول مفهوم الوعي والأمن القومي المصري، وكيفية رفع الوعي القومي لدى المصريين.

كما خاض اللواء ناجي شهود حرب أكتوبر 1973 برتبة نقيب، حتى أنهى خدمته في منصب مساعد مدير المخابرات.