السياحة تؤكد ضرورة استمرار لجان التفتيش على المنشآت الفندقية

الخميس 01/ديسمبر/2022 - 04:13 م

عقدت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع العاملين بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة لمتابعة سير العمل بالإدارة، كما تقدمت بالشكر لهم على جهودهم في الإعداد لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 الذى استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، والتي أثمرت عن إعطاء صورة إيجابية ومشرفة للقطاع الفندقى المصرى.

وقد شارك في الاجتماع محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ومديرو عموم الإدارات العامة بالإدارة المركزية.

وأكدت نائب الوزير على ضرورة البناء على هذا النجاح لتحقيقه في كافة المقاصد السياحية المصرية، كما حرصت على الاستماع إلى مقترحات العاملين بالإدارات العامة المختلفة بالإدارة المركزية والتعرف على أية عوائق أو مشاكل للعمل على تذليلها.

كما أكدت على أهمية الدور الرقابى الذى تقوم به الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية والذى يضمن متابعة جودة الخدمة المقدمة للسائح والتي تمثل عاملًا هامًا في نجاح تجربة السائح أثناء زيارته لمصر، مشددة على ضرورة تفعيل دور عمل لجان التفتيش الفترة القادمة بصورة أوسع على المنشآت الفندقية والسياحية بكافة المحافظات لضمان جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

واستعرضت نائب الوزير ملامح استراتيجية الوزارة لمضاعفة أعداد السائحين الوافدين للمقصد السياحي المصرى، وما يتطلبه ذلك من ضرورة زيادة الطاقة الفندقية الإيوائية عن طريق زيادة الغرف الفندقية، فضلا عن التعاون مع القطاع الخاص لوضع خطة للنهوض بالمنشآت الفندقية التي تعتبر مصدر مباشر لتشغيل العمالة وللدخل القومى وذلك لتحقيق الهدف المنشود.

وتطرقت للحديث عن استعدادات الإدارة للموسم السياحى الشتوى وخاصة بالنسبة للرحلات النيلية في الفترة القادمة التي سوف تشهد أعياد الكريسماس ورأس السنة، مؤكدة على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

كما أكدت على ضرورة استمرار تفعيل اللجان التفتيشية للمحافظات المختلفة خاصة المحافظات السياحية للمرور على الفنادق الثابتة والعائمة والمتابعة والتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية، للتأكد من قيام المنشآت الفندقية بتطبيق القرار الوزاري الخاص بالحد الأدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية المصرية بمختلف فئاتها وبما يكفل تقديم خدمة فندقية تتناسب مع درجة نجومية المنشأة.

وأشارت إلى أهمية متابعة برامج التدريب للعاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية لرفع كفاءة العاملين بالقطاع السياحى واستعدادهم للفترة القادمة التي من المتوقع أن تشهد زيادة ملحوظة في الحركة السياحية الوافدة خاصة بعد ما حققته مصر من نجاح في استضافة مؤتمر COP 27، إلى جانب الحملات الدعائية والترويجية التي تطلقها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري في مختلف الأسواق السياحية والتي تلقى ردود أفعال إيجابية.

ومن جانبهم، أعرب العاملون بالإدارة المركزية عن تقديرهم لهذه الزيارة التي أتاحت الفرصة للاستماع لمقترحاتهم لتعزيز دور الإدارة المركزية وبما يحقق الأداء الأمثل لها، وأكدوا على تقديرهم للمسؤولية التي تقع على عاتق الإدارة ودورها في ضبط منظومة القطاع الفندقى والمنشآت السياحية في مصر والتي تلعب دورًا هامًا في تعزيز الصورة الإيجابية عن المقصد السياحى المصرى.