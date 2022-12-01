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الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مجلس الوزراء: تخصيص قطعتي أرض لوزارة الكهرباء بأسيوط

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك ناحية محافظة أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الأولى بمساحة 2.87 فدان ناحية مركز أبنوب لاستخدامها فى إقامة لوحة توزيع كهرباء، والثانية بمساحة 9.33 فدان ناحية مركز البداري لاستخدامها فى إقامة محطة كهرباء.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10.67 فدان ناحية مركز أبو قرقاص، بمحافظة المنيا، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها فى إقامة جبانات مسلمين ومسيحيين، وذلك وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

مصطفي مدبولي قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء محافظة اسيوط
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