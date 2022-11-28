أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022

الإثنين 28/نوفمبر/2022 - 08:57 ص

ارتفعت أسعار الذهب، خلال التعاملات اليوم الاثنين، 28 نوفمبر 2022، إذ وصل سعر الجرام عيار 21 أعلى مستوى وصل إليه بعد ذروة الحرب الروسية الأوكرانية.

وتجاوز سعر الجرام عيار 24 الـ 1700 جنيه رسميا بالمصنعية، وقد يصل إلى 1750 جنيها مع إضافة الدمغة والضريبة، و1691 جنيها بدون مصنعية.

ووصل عيار 21 اليوم الى 1,480 جنيها لأول مرة في تاريخه وهو أعلى سعر وصل إليه، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,269 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 987 جنيها.

كما تخطى سعر الجنيه الذهب 11 ألف جنيه لأول مرة ليقترب من 12 ألف جنيه مع الزيادات المستمرة.

في حين، هبطت أسعار المعدن على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,749 بعد 1,755 دولارا الجمعة.

وشهد المعدن تراجعا ، إذ سجل المعدن الأصفر 1,749.78 دولار، وسجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب تراجعا بنسبة 0.28%.