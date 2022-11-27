هاشتاج "أنتي مش لوحدك" يتصدر السوشيال ميديا في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.. صور

الأحد 27/نوفمبر/2022 - 08:20 م

دعم نجوم الفن والإعلام ومشاهير السوشيال ميديا وملكات الجمال، هاشتاج "أنتي مش لوحدك"، الذي أطلقته حملة “أنتي الأهم”، في اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة.



ونشر نجوم الفن والإعلام ومشاهير السوشيال ميديا وصفحة “أنتي الأهم”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الانستجرام وفيسبوك، لكل فنان أو لشخصية عامة صورة شخصية مدون عليها كلمات لدعم المرأة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة.

يذكر أن حملة الــ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، هي حملة عالمية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات تُعقد كل عام بدءًا من 25 نوفمبر؛ وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، حتى 10 ديسمبر؛ وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان والتي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2008، إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم، وحملة هذا العام هي دعوة إفراد المجتمع كافة إلى التضامن مع ناشطات حقوق المرأة ودعم الحركات النسوية حول العالم والتي تدعوا إلى عالم خالٍ من العنف ضد المرأة والفتاة.

وصرحت الدكتورة ريهام العراقي المنسق العام لحملة أنتي الأهم، بأن 37% من نساء العالم العربي يتعرضن للعنف الجسدي والجنسي، وكثير من النساء والفتيات يوميًا يتعرضن للعنف بكل أشكاله.

الجدير بالذكر أن حملة أنتى الأهم هي حلقة رائدة في سلسلة حلقات النهوض بالمرأة ودعم حقوق المرأة وقضاياها المختلفة، وتنفيذ برامج توعوية لتثقيف النساء وما يخص صحة المرأة وخصوصًا الصحة الإنجابية والتحرش الجنسي وختان الإناث ومحاربة العنف الأسري، وتطمح إلى نيل الحق الطبيعي للمرأة العربية أن تكون شريكًا كاملًا في المجتمع العربي، كما تعمل على تنمية إمكانيات المرأة وبناء قدراتها كمواطنة عن المشاركة في اتخاذ القرارات، وإدماج منظور النوع الاجتماعي طبقًا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030.