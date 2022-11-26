بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأرجنتين والمكسيك في كأس العالم قطر ٢٠٢٢

السبت 26/نوفمبر/2022 - 08:40 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الأرجنتين ضد المكسيك في الجولة الثانية لبطولة كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ وخسر الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي مباراته الأولى أمام منتخب السعودية بنتيجة هدفين لهدف ويحتاج للفوز اليوم أمام المكسيك من أجل الحفاظ على حظوظه للبقاء في منافسات المونديال العالمي.

موعد مشاهدة بث مباشر لمباراة الأرجنتين ضد المكسيك في كأس العالم

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة وتذاع مباراة الأرجنتين والمكسيك بث مباشر في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 عبر شاشة قناة بي إن سبورتس، وقناة الكاس.

وقال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين عن مباراة اليوم: "نحن نفكر في مباراة المكسيك، وطريقة لعبنا ستكون مماثلة للمباراة السابقة أمام السعودية ولن نغير طريقتنا بسبب الهزيمة".

ويتكون تشكيل منتخب الأرجنتين في مباراة المكسيك اليوم وتذاع بث مباشر من حارس المرمي: إيميليانو مارتينيز. خط الدفاع: ناهويل مولينا، وكريستيان روميرو، واوتاميندي، وتاليافيكو.

خط الوسط: ديبول، وباريديس، واليخاندرو جوميز.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، ولوتارو، ودي ماريا.

مشاهدة بث مباشر لمباراة الأرجنتين والمكسيك في كأس العالم