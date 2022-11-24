قفزة جديدة فى أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022

الخميس 24/نوفمبر/2022 - 07:41 م

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بقيمة 27 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات مساء اليوم، الخميس 24 نوفمبر 2022 مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 لمستوى 1400 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية لمستوى 1756 دولارًا.



سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1400 جنيه.

جرام الذهب عيار 24 سجل 1600 جنيه.

جرام الذهب عيار 18 سجل 1200 جنيه.

جرام الذهب عيار 14 سجل 934 جنيها.

الجنيه الذهب سجل نحو 11200 جنيه.

وارتفعت أسعار الذهب بقيمة 27 جنيهًا خلال تعاملات الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب التعاملات عند مستوى 1337 جنيهًا، وارتفاع لمستوى 1367 جنيهًا، واختتم عند مستوى 1364 جنيهًا، وتراجعت الأوقية بنحو طفيف، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1740 دولارًا، وتراجعت مستوى 1733 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1757 دولارًا، واختتمت عند مستوى 1737 دولارًا.