تستمر 5 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

الأربعاء 23/نوفمبر/2022 - 09:43 م

يتساءل الكثير من الموظفين والعاملين في القطاع العام عن مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022، والتي كانت أعلنت عنها الحكومة بعد القرار الخاص بـ صرف زيادة استثنائية على المعاشات والأجور، بقيمة تصل لـ 300 جنيه وسيبدأ صرفها خلال نوفمبر الجارى.

يتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 للعاملين في القطاع العام والحكومة، ابتداء من غد الخميس 24 نوفمبر، والتي تستمر لمدة 5 أيام، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة المالية.

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022:

يوم الخميس ٢٤ نوفمبر.

يوم الأحد 27 نوفمبر.

يوم الاثنين 28 نوفمبر.

يوم الثلاثاء 29 نوفمبر.

يوم الأربعاء 30 نوفمبر.

تم تغيير الجدول الخاص بـ الحد الأدنى للأجور لشهر نوفمبر الجارى لجميع موظفي الدولة، والذى يرجع إلى الزيادة الاستثنائية الجديدة التي تم الإعلان عنها في شهر أكتوبر الماضي، لتحسين الدخل والمعيشة لدى أصحاب المعاشات، والعاملين والموظفين.

الحد الأدنى للأجور للموظفين:

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٠١٧ لسنة ٢٠٢٢، الخاص بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩، بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

قرار الحد الأدنى للأجور:

إتخاذ قرار الحد الأدنى للأجور، جاء بسبب ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية وصعوبة تكفل أعباء الحياة، الأمر الذي جعل مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية يأخذ القرار اللازم.

ويستعرض «المصري اليوم» وفقا للنص المنشور في الجريدة الرسمية، تفاصيل نص قانون زيادة المرتبات بقيمة العلاوة الاستثنائية بعد إقراره من مجلس النواب، وقرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة الحد الأدنى للأجور.

الحد الأدنى للأجور:

الحد الأدنـى للأجور.. اعتبارا من أول نوفمبر الجارى، تم تعديل قيم الحد الأادنى للأجور وفقا لنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لـسنة ٢٠١٩ المعــدل بـ القرارات أرقــام ٢٤٢، لــسنة ٢٠١٩، ١٤٥٥ لــسنة ٢٠٢١، ١٣٢٥ لسنة ٢٠٢٢، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهـزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية لما يلى:

الحد الأدنى للأجور

قيم الحد الأدنى للأجور:

الحد الأدنى للأجور، يحسب لموظفى الدرجة الممتازة 9000 جنيه شهريًا.

الحد الأدنى للأجور يحسب لموظفى الدرجة العالية قيمة، 6600 جنيه شهريًا.

الحد الأدنى للأجور يحسب لموظفين الدرجة مدير عام قيمة، 5400 جنيه شهريًا.

الحد الأدنى للأجور، الدرجة الأولى 4800 جنيه.

الحد الأدنى للأجور، الدرجة الثانية 4200 جنيه.

الحد الأدنى للأجور، الدرجة الثالثة 3720 جنيها.

الحد الأدنى للأجور، الدرجة الرابعة 3480 جنيها.

الحد الأدنى للأجور، الدرجة الخامسة 3240 جنيها.

الحد الأدنى للأجور، الدرجة السادسة 3000 جنيه.

صرف المرتبات بالعلاوات الاستثنائية:

صرف المرتبات بالعلاوة الاستثنائية لشهر نوفمبر.. حيث تبدا وزارة المالية في صرفه ابتداء من يوم الخميس 24 نوفمبر والأحد 27 نوفمبر للعاملين في المصالح والهيئات الحكومية وعدد 66 مصلحة وهيئة.

ويتم استكمال صرف باقى مرتبات نوفمبر، أيام 28 و29 و30 للجهات التي لم تصرف المرتبات.