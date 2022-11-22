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الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تونس والدنمارك في كأس العالم ٢٠٢٢

مباراة تونس والدنمارك
مباراة تونس والدنمارك
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة تونس ضد الدنمارك في كأس العالم قطر ٢٠٢٢ وتتجه أنظار مشجعي كرة القدم العرب نحو ملاعب استاد المدينة التعليمية لمشاهدة مباراة من العيار الثقيل بين تونس والدنمارك مساء اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر في إطار المرحلة الأولى من المجموعة الرابعة في دور المجموعات. مونديال قطر 2022.

يبدأ المنتخب التونسي مشواره في هذه البطولة بمباراة قوية ضد الدنمارك وتنقل بث مباشر  ، ويسعى المنتخب التونسي  تحقيق نتيجة إيجابية والانضمام إلى ركب الانتصارات العربية بعد فوز المنتخب السعودي اليوم على الأرجنتين بهدفين لهدف واحد. مجموعة المنتخب التونسي تضم ايضا فرنسا وأستراليا بالإضافة إلى الدنمارك.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة تونس ضد الدنمارك

تبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة مشاهدة مباراة تونس والدنمارك بث مباشر على قناة بي إن سبورت الرياضية المفتوحة وكذلك الكأس القطرية مجانا كما أعلنت الشبكة الشهيرة قبل انطلاق منافسات مونديال قطر كأس العالم لكرة القدم 2022 إلى جانب واحد وعشرين مواجهة أخرى.

 وحددت اللجنة المنظمة في جدول مباريات كأس العالم إن موعد مباراة تونس ضد الدانمارك مباشر عند الساعة 03:00 مساءً بتوقيت فلسطين ومصر، 04:00 في السعودية وقطر والأردن، 05:00 لدى الإمارات المتحدة.

مشاهدة بث مباشر لمباراة تونس والدنمارك في كأس العالم 

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