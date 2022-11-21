سعر الدولار اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022

الإثنين 21/نوفمبر/2022 - 10:16 ص

شهد سعر صرف الدولار استقرارا أمام الجنيه مستهل تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن سجل الدولار أعلى سعر له فى السوق بأعلى من 24 جنيها .

وسجل أعلى سعر له في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 24.50 جنيه للشراء، 24.52 جنيه للبيع، وسجلت أقل أسعار للدولار فى بنوك البنك الأهلي المصري – بنك مصر عند مستوى 24.42 جنيه للشراء، 24.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين

أسعار الدولار فى البنك المركزى المصري:

24.37 جنيه للشراء، 24.46 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى البنك الأهلي المصري:

24.34 جنيه للشراء، 24.39 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى بنك مصر:

24.34 جنيه للشراء، 24.39 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى بنك الإسكندرية:

24.37 جنيه للشراء، 24.44 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى البنك التجارى الدولى:

24.39 جنيه للشراء، 24.44 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى:

24.43 جنيه للشراء، 24.45 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

24.39 جنيه للشراء، 24.44 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

24.34 جنيه للشراء، 24.44 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى بنك الكويت الوطني:

24.42 جنيه للشراء. 24.45 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

24.37 جنيه للشراء، 24.42 جنيه للبيع.