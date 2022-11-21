ads
الإثنين 21 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022

سعر الدولار
سعر الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد سعر صرف الدولار استقرارا أمام الجنيه مستهل تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن سجل الدولار أعلى سعر له فى السوق بأعلى من 24 جنيها .

وسجل أعلى سعر له في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 24.50 جنيه للشراء، 24.52 جنيه للبيع، وسجلت أقل أسعار للدولار فى بنوك البنك الأهلي المصري – بنك مصر عند مستوى 24.42 جنيه للشراء، 24.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين 

أسعار الدولار فى البنك المركزى المصري:
24.37 جنيه للشراء، 24.46 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى البنك الأهلي المصري:
24.34 جنيه للشراء، 24.39 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى بنك مصر:
24.34 جنيه للشراء، 24.39 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى بنك الإسكندرية:
24.37 جنيه للشراء، 24.44 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى البنك التجارى الدولى:
24.39 جنيه للشراء، 24.44 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى:
24.43 جنيه للشراء، 24.45 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
24.39 جنيه للشراء، 24.44 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:
24.34 جنيه للشراء، 24.44 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى بنك الكويت الوطني:
24.42 جنيه للشراء. 24.45 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:
24.37 جنيه للشراء، 24.42 جنيه للبيع.

الدولار ابو ظبى الاسلامى مصرف الأهلى بنك مصر