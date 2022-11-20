روسيا: الغرب يخشى نشوب حرب عالمية ثالثة

الأحد 20/نوفمبر/2022 - 12:48 م

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إن الغرب لا يريد قطيعة نهائية مع روسيا خشية نشوب حرب عالمية ثالثة.

واتهم مدفيديف - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - نظام كييف بالتهرب من المفاوضات محملا إيها المسئولية عن انهيار الدولة الأوكرانية، وأن المحاولات الفاشلة لاتهام روسيا في قصف بولندا لم تنجح ولم يقبلها البولانديون.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد قال في وقت سابق إن الناتو لا يريد الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا، مشيرا إلى أن الصراع في أوكرانيا هو أكبر أزمة أمن تواجهها الولايات المتحدة منذ الحرب الباردة.