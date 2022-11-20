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الأحد 20 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا: الغرب يخشى نشوب حرب عالمية ثالثة

نائب رئيس مجلس الأمن
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف
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 قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إن الغرب لا يريد قطيعة نهائية مع روسيا خشية نشوب حرب عالمية ثالثة. 
واتهم مدفيديف - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - نظام كييف بالتهرب من المفاوضات محملا إيها المسئولية عن انهيار الدولة الأوكرانية، وأن المحاولات الفاشلة لاتهام روسيا في قصف بولندا لم تنجح ولم يقبلها البولانديون.
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد قال في وقت سابق إن الناتو لا يريد الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا، مشيرا إلى أن الصراع في أوكرانيا هو أكبر أزمة أمن تواجهها الولايات المتحدة منذ الحرب الباردة.

حرب عالمية ثالثة روسيا الغرب