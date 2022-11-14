تعرف على أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم الاثنين

الإثنين 14/نوفمبر/2022 - 06:53 م

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين فى التعاملات المسائية ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 1262 جنيها، فيما شهدت أسعار الذهب صعودا في البورصة العالمية إلى مستويات 1770 دولارا .

أسعار الذهب اليوم الاثنين:

عيار 18 سجل 1080 جنيها.

عيار 21 سجل 1262 جنيها.

عيار 24 سجل 1442 جنيها.

الجنيه الذهب 10096 جنيها.

وارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات الأسبوع، وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليسجل المعدن النفيس ‏مكاسب أسبوعية قوية، وسجل المعدن النفيس أفضل أداء أسبوعي له منذ يوليو عام 2020 على الأقل ‏بعد ظهور إشارات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، مما عزز التكهنات ‏بأن الفدرالي الأمريكى ربما يقلل من وتيرة رفع الفائدة.‏

وارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة ‏‎0.7%‎‏ إلى 1766.26 ثم 1770 دولارا للأونصة بعد ‏تسجيل أعلى مستوى منذ الثامن عشر من أغسطس في وقت سابق بالجلسة، وارتفعت العقود الأمريكية للذهب بنسبة ‏‎0.9%‎‏ إلى 1769.40 دولار للأونصة، ‏وحقق المعدن الأصفر مكاسب هذا الأسبوع بنسبة ‏‎5.5%‎‏، وحقق الذهب مستوى هو