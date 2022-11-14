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الإثنين 14 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022

سعر الدولار
سعر الدولار
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واصل سعر صرف الدولار استقراره في مستهل تعاملات جلسة اليوم، الاثنين 14 نوفمبر 2022 في البنوك العاملة في مصر الحكومية والخاصة وسط ترقب لانتعاش خزينة البنك المركزي بقرض صندوق النقد الدولي بعد الحصول على الموافقة النهائية على مستوي المديرين.

وسجل أعلى سعر للدولار له في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 24.42 جنيهًا للشراء، و24.45 جنيهًا للبيع، فيما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك البركة عند مستوى 24.32 جنيهًا للشراء، 24.42 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك 

سعر الدولار فى البنك المركزي المصري:

24.38 جنيه للشراء، 24.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

24.34 جنيه للشراء، 24.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

24.34 جنيه للشراء، 24.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

24.38 جنيه للشراء، 24.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

24.39 جنيه للشراء، 24.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامى:

24.42 جنيه للشراء، 24.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

24.39 جنيه للشراء، 24.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي:

24.34 جنيه للشراء، 24.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني:

24.40 جنيه للشراء. 24.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

24.40 جنيه للشراء، 24.45 جنيه للبيع.

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