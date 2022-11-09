تعرف على سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء في البنوك

شهد سعر الدولار تحرك طفيف أمام الجنيه في عدد من البنوك الحكومية والخاصة ليواصل الدولار تحقيق قفزات في السوق المصري بعد تحرير سعر الصرف في أكتوبر الماضي .
سعر الدولار في البنك المركزي المصري:
24.34 جنيه للشراء، 24.41 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
24.30 جنيه للشراء، 24.35 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:
24.30 جنيه للشراء، 24.35 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
24.25 جنيه للشراء، 24.35 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
24.30 جنيه للشراء، 24.40 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
24.37 جنيه للشراء، 24.40 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك QNB الأهلي:
24.30 جنيه للشراء، 24.40 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني:
24.37 جنيه للشراء، 24.40 جنيه للبيع