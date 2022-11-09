تعرف على سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء في البنوك

الأربعاء 09/نوفمبر/2022 - 06:22 م

شهد سعر الدولار تحرك طفيف أمام الجنيه في عدد من البنوك الحكومية والخاصة ليواصل الدولار تحقيق قفزات في السوق المصري بعد تحرير سعر الصرف في أكتوبر الماضي .

سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

24.34 جنيه للشراء، 24.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

24.30 جنيه للشراء، 24.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

24.30 جنيه للشراء، 24.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

24.25 جنيه للشراء، 24.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

24.30 جنيه للشراء، 24.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

24.37 جنيه للشراء، 24.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي:

24.30 جنيه للشراء، 24.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني:

24.37 جنيه للشراء، 24.40 جنيه للبيع