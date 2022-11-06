قمة المناخ| التنمية المحلية: رفع 280 مليون طن مخلفات يومية وتاريخية بتكلفة 29 مليار جنيه

الأحد 06/نوفمبر/2022 - 12:31 م

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الاستراتيجية التى تنفذها الوزارة تشمل أيضاً تطوير ورفع كفاءة وزراعة الميادين العامة والشوارع الرئيسية، وتنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة على مستوى المحافظات والتعامل مع مخلفات الهدم والبناء بطريقة اقتصادية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة أنجزت بالتنسيق مع المحافظات العديد من المشروعات التى تهدف الى تحسين البيئة وحوكمة منظومة النظافة بأنواعها المختلفة، لافتا إلى أن تكلفة المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2022 بلغت 134 مليار جنيه، ويتم خلال هذا العام استكمال تنفيذ مشروعات بتكلفة تقدر بـ 37 مليار جنيه.

وأشار اللواء آمنة إلى أنه تم رفع 280 مليون طن مخلفات من المتولد اليومي والتراكمات التاريخية فى المحافظات خلال الفترة من 2014 وحتى أكتوبر 2022 بتكلفة قدرها 29.5 مليار جنيه ، وتستهدف الوزارة خلال العام المالى الحالى رفع 26 مليون طن مخلفات بتكلفة تقدر بأكثر من 3.5 مليار جنيه ، موضحاً أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتطوير البنية الأساسية لمنظومة النظافة ، و نفذت 193 مشروعا على 3 مراحل فى المحافظات و تضمنت المشروعات إنشاء 105 محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ، و7 مصانع تدوير للمخلفات و 50 مدفن صحى آمن ، كما تم التعاقد لانشاء وتأهيل 19 مصنعاً جديداً و 9 مدافن صحية جديدة ، وتنفذ الوزارة حاليا المرحلة الرابعة من تطوير البنية الأساسية للمنظومة بتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه .