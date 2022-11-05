"موانئ دبي العالمية السخنة" تستقبل أحدث سفينة سياحية صديقة للبيئة في العالم

السبت 05/نوفمبر/2022 - 02:46 م

استقبلت موانئ دبي العالمية السخنة، البوابة الرئيسية للتجارة في مصر، والمشغل لميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أحدث السفن السياحية الأوروبية MSC WORLD EUROPA في أولى رحلاتها البحرية، قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى دولة الإمارات.

وقال أورس مول، المدير الإقليمي لموانئ دبي العالمية - مصر: “سعداء باستقبال السفينة السياحية MSC WORLD EUROPA كأول مقصد لها بعد إبحارها من أوروبا، وهو ما يبرز الدور الذي تلعبه موانئ دبي العالمية السخنة، في دعم نمو الاقتصاد المصري ليس فقط من خلال تعزيز حركة التجارة وإنما أيضًا من خلال تنشيط حركة السياحة، فنحن نستهدف أن نكون وجهة دائمة للسفن السياحية”.

وأضاف مول، لقد اتخذنا كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال السفينة السياحية العملاقة، ونفخر بجاهزيتنا لاستقبال السفن العملاقة والتعامل معها وتوفير المساعدات الملاحية لها، مما يعزز قدراتنا كرائد لتقديم الحلول البحرية.

وتعد سفينة MSC WORLD EUROPA واحدة من كبرى السفن السياحية في العالم، وقد استغرق بناؤها ثلاث سنوات، ويبلغ طولها 333 مترا، وعرضها 47 مترا، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للسفينة إجمالي 7000 راكب في أكثر من 2800 غرفة.

وبالتزامن مع قرب انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ بشرم الشيخ، تجدر الإشارة إلى أن MSC WORLD EUROPA أكبر سفينة ركاب سياحية تعمل بالغاز الطبيعي المسال، كما أن السفينة السياحية مجهزة بالكامل لتكون صديقة للبيئة، حيث إن جميع أجهزتها وإمداداتها الداخلية تعمل بالكهرباء، لتبرز دور السفن العملاقة في المساعدة على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، عملاً باللوائح التنظيمية الإلزامية الدولية المتعلقة بحماية البيئة.

وعبرت السفينة العملاقة قناة السويس ضمن قافلة الشمال، لتثبت جاهزية قناة السويس لاستقبال أحدث سفن الأسطول العالمي، بفضل مشروع قناة السويس الجديدة الذي سمح بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع تصنيفها الملاحي عالميا.

جدير بالذكر أن موانئ دبي العالمية السخنة تشهد منذ فترة نشاطًا ملحوظًا في استقبال الميناء لرحلات اليوم الواحد، وازدياد أعداد السائحين الوافدين للمناطق السياحية في مصر عبر الموانئ المحلية.