عودة تطبيق زووم للعمل بعد تعرضه لعطل فني

الخميس 03/نوفمبر/2022 - 11:04 م

أعلن تطبيق الاجتماعات، زووم، اليوم الخميس، حل مشكلة كانت تمنع بعض المستخدمين من الوصول إلى النظام الأساسي، مؤكدًا أنه سيتم مواصلة المراقبة وتقديم التحديثات.

وبحسب موقع تتبع التطبيقات والمواقع الإلكترونية Downdetector، فإن أكثر من 16 ألف مستخدم أبلغوا عن مشكلات مع منصة البث الصوتي خلال اليوم.

ويتتبع Downdetector، النواتج عن طريق تجميع تقارير الحالة من عدد من المصادر، بما في ذلك الشكاوى المقدمة من المستخدم على نظام الموقع الأساسي.

وأوضح الموقع، أن شكاوى مستخدمي تطبيق زووم جاءت كالتالي: 60% من المستخدمين أبلغوا بمشكلات تتعلق بعدم قدرتهم الدخول للتطبيق، 30% قدموا شكاوى حول عدم إمكانية انضمامهم للاجتماعات، فيما أبلغ 10% بمشكلات تتعلق بعدم قدرتهم فتح زووم على أجهزة الكمبيوتر.