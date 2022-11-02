بعد تجاوزه 24 جنيها.. سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء بالبنوك

الأربعاء 02/نوفمبر/2022 - 06:02 م

شهد سعر صرف الدولار استقرار ملحوظ أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم، الأربعاء، في غالبية البنوك بعد أن كسر حاجز الـ 24 جنيها خلال الأيام الاربع الماضية منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.

سجل الدولار أعلى سعر له في بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي، عند مستوى 24.16 جنيهًا للشراء، 24.25 جنيهًا للبيع، كما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنوك الأهلي المصري - بنك مصر - البركة عند مستوى 24.00 جنيهًا للشراء، 24.10 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري:

24.11 جنيه للشراء، 24.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري:

24.00 جنيه للشراء، 24.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر:

24.00 جنيه للشراء، 24.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية:

24.10 جنيه للشراء، 24.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى:

24.03 جنيه للشراء، 24.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى:

24.16 جنيه للشراء، 24.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

24.15 جنيه للشراء، 24.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي:

24.10 جنيه للشراء، 24.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني:

24.15 جنيه للشراء. 24.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

24.15 جنيه للشراء، 24.25 جنيه للبيع.