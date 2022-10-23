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الأحد 23 أكتوبر 2022
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي واسوان في الدوري المصري الممتاز

الأهلي واسوان
الأهلي واسوان
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد أسوان في الأسبوع الثاني للدوري المصري الممتاز وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد في الأسبوع الماضي ويسعى لاستعادة درع الدوري الممتاز الغائب عن خزائنه لموسمين متتاليين لحساب غريمة الزمالك.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد أسوان 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة وبدأ الأهلي موسمه بقيادة مدربه الجديد كولر بشكل مطمئن ويسعى لمواصلة الانتصارات اليوم على حساب أسوان وننقل بث مباشر للمباراة ويلعب الأهلي بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، برونو سافيو، أحمد عبدالقادر.

الهجوم: شادي حسين.

ويتضح من التشكيل إجراء كولر المدير الفني للأهلي عدد من التغييرات على تشكيل الفريق بدخول شادي حسين في التشكيل الأساسي وننقل بث مباشر لمباراة الأهلي واسوان ولن تقبل جماهير الأحمر سوى الفوز اليوم ومواصلة الانتصارات قبل مباراة الزمالك الأسبوع القادم في مباراة السوبر المصري 

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد أسوان في الدوري المصري 

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