كورونا في كوريا الجنوبية.. تسجل أقل من 30 ألف إصابة جديدة

الأحد 23/أكتوبر/2022 - 06:42 ص

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 26256 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 25 مليونا و297 ألفا و334 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما أضافت البلاد 16 حالة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و990 حالة.