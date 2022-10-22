ضبط 93 كيلو بانجو بحوزة شخصين بدمياط

السبت 22/أكتوبر/2022 - 12:25 م

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط عقب تقنين الإجراءات من ضبط (شخصين - لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر سعد بمحافظة دمياط) حال استقلالهما سيارة ملاكى"بدون لوحات معدنية" وبحوزتهما (93 كيلوجراما لمخدر البانجو – 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (540 ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة .