الأمن يكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على سائق أجرة

الثلاثاء 18/أكتوبر/2022 - 09:30 م

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو مدعومًا بتعليق صوتى على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”، يتضمن الاعتداء على قائد سيارة أجرة ومنعه من تحميل الركاب وإحداث تلفيات بالسيارة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجاري، تبلغ لقسم شرطة فيصل من قائد سيارة أجرة "تاكسى" مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، بتضرره من قائد إحدى السيارات الملاكى لقيامه بالاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها والتعدى عليه بالضرب وإصابته، بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط قائد السيارة الملاكى، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.