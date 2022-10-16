بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.. صلاح ضد هالاند في الدوري الإنجليزي

الأحد 16/أكتوبر/2022 - 03:50 م

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم اليوم نحو ملعب انفيلد معقل ليفربول لمشاهدة البث المباشر لمباراة الريدز ضد غريمة التقليدي في السنوات الأخيرة مانشستر سيتي مساء اليوم والأحد والتي تشهد أيضا مواجهه ثانية بين نجمي الكرة العالمية محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول وايرلينج هالاند الفتى النرويجي المتألق مع مانشستر سيتي.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة ١١ للدوري الإنجليزي الممتاز ونقدم بث مباشر لمباراة القمة الإنجليزية بين ليفربول ومانشستر يونايتد، على الرغم من معاناة ليفربول هذا الموسم ووجودة في المركز الحادي عشر برصيد ١٠ نقاط الا ان التألق الأوروبي للريدز وفوزهم بسبعة أهداف على رينجرز الاسكتلندي أعاد شهية محمد صلاح للتهديف بعد نجاحه في احراز أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا وأعاد ليفربول للانتصارات.

بينما يعيش مانشستر سيتي برفقة مدربه بيب جوارديولا أفضل أيامه خاصة بعد قدوم الدبابة النرويجية هالاند للفريق السماوي والذي ينتظر انطلاق مباراة اليوم بلهفة أكبر من الجماهير التي تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي من أجل الثأر من الريدز بقيادة محمد صلاح بعدما نجح أبناء كتيبة كلوب في الفوز على مانشستر سيتي بهدفين لهدف واحد وخطف ليفربول أول لقب هذا الموسم وهو كأس الدرع الخيرية “السوبر الإنجليزي ".

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي