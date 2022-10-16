ads
الأحد 16 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.. صلاح ضد هالاند في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح في مواجهة
محمد صلاح في مواجهة هالاند
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم اليوم نحو ملعب انفيلد معقل ليفربول لمشاهدة البث المباشر لمباراة الريدز ضد غريمة التقليدي في السنوات الأخيرة مانشستر  سيتي مساء اليوم والأحد والتي تشهد أيضا مواجهه ثانية بين نجمي الكرة العالمية محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول وايرلينج هالاند الفتى النرويجي المتألق مع مانشستر سيتي. 

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة ١١ للدوري الإنجليزي الممتاز ونقدم بث مباشر لمباراة القمة الإنجليزية بين ليفربول ومانشستر يونايتد، على الرغم من معاناة ليفربول هذا الموسم ووجودة في المركز الحادي عشر برصيد ١٠ نقاط الا ان التألق الأوروبي للريدز وفوزهم بسبعة أهداف على رينجرز الاسكتلندي أعاد شهية محمد صلاح للتهديف بعد نجاحه في احراز أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا وأعاد ليفربول للانتصارات. 

بينما يعيش مانشستر سيتي برفقة مدربه بيب جوارديولا أفضل أيامه خاصة بعد قدوم الدبابة النرويجية هالاند للفريق السماوي والذي ينتظر انطلاق مباراة اليوم بلهفة أكبر من الجماهير التي تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي من أجل الثأر من الريدز بقيادة محمد صلاح بعدما نجح أبناء كتيبة كلوب في الفوز على مانشستر سيتي بهدفين لهدف واحد وخطف ليفربول أول لقب هذا الموسم وهو كأس الدرع الخيرية “السوبر الإنجليزي ".

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 

بث مباشر ليفربول ومانشستر سيتي محمد صلاح إيرلنج هالاند ليفربول مانشستر سيتى الدوري الإنجليزي