بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في إياب دوري أبطال أفريقيا

السبت 15/أكتوبر/2022 - 05:06 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد الإتحاد المنستيري في إياب دور ٣٢ لدوري أبطال أفريقيا وكان الأهلي فاز في مباراة الذهاب بتونس بهدف دون رد ويحتاج للتعادل على الأقل اليوم ليتأهل لدور المجموعات.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الإتحاد المنستيري في دوري أبطال أفريقيا

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة وتذاع بث مباشر بين الأهلي والإتحاد المنستيري التونسي.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني السويسري لفريق الأهلي على تشكيل المباراة ضد الإتحاد المنستيري التونسي والتي تذاع في بث مباشر مساء اليوم السبت ويتكون من حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الإتحاد المنستيري التونسي في إياب دور ٣٢ لدوري أبطال أفريقيا