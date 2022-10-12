ضرب التلاميذ وارتفاع المصروفات.. البرلمان يواجه وزير التعليم بـ 39 طلب إحاطة

الأربعاء 12/أكتوبر/2022 - 10:27 م

يواجه مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي خلال الجلسة بـ 39 طلب إحاطة و7 أسئلة حول عدد من المشكلات المتعلقة بالعملية التعليمية.

وتتضمن الجلسة 26 طلب إحاطة و3 أسئلة عن مشاكل العملية التعليمية، من نقص في عدد المدارس وارتفاع كثافة الفصول وعدم وجود مقاعد كافية للتلاميذ، ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وعن تفشي ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية.

كما يناقش 3 طلبات إحاطة عن ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية في ظل غياب الرقابة عليها، و6 طلبات إحاطة و3 أسئلة عن سوء أحوال الأبنية التعليمية مما تسبب في وفاة تلاميذ، بالاضافة إلى طلب إحاطة وسؤال عن ظاهرة ضرب الطلاب بالمدارس مما يسيئ للعلاقة بين المدرس والطالب.

ويناقش المجلس 3 طلبات إحاطة وتشمل: طلب من العضو سارة النحاس، عن ارتفاع رسوم استمارات القبول بالمدارس الخاصة، ومن النائب أشرف الشبراوي، عن عدم جدوى مدارس التعليم المجتمعي، ومن العضو شعبان لطفي، عن مصير المدارس المقامة على الأراضي المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى، والتي تم استردادها ، كما يواجه النواب الوزير بسوء أحوال الأبنية التعليمية.